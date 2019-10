Azərbaycana 200 min çinli turist gələcək - VİDEO

Azərbaycanla Çin arasında saziş imzalanıb. Bizim infrastrukturmuz və insan potensialımız hazır olandan sonra, ildə təxminən 200 min çinli turist Azərbaycana gələcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadədir İTV-də yayımlanan 3D proqramında bildirib.



O, verilişin aparıcısı Dadaş Dadaşlinskinin suallarını cavablandıran həmçinin deyib ki, hazırda Azərbaycana daha çox Cənubi və Mərkəzi Asiya ölkələrindən turistlər səfər edir:



"Bizim konsepsiyamız 2018-2023-cü illəri əhatə edir. 12 prioritet bazar seçmişik ki, onlardan Azərbaycana daha çox turist cəlb etmək istəyirik. Hazırda üstün rəqəmləri Cənubi və Mərkəzi Asiya ölkələri təşkil edir. Hindistan, Pakistan, Qazaxıstan və Türkmənistan daha çox rəqəm verir. Çindən çox böyük axın olacaq. Bu sahədə iki ölkə arasında saziş də imzalanıb. Bizim infrastrukturmuz və insan potensialımız hazır olandan sonra, ildə təxminən 200 min çinli turist Azərbayacana gələcək. Avropada da çox böyük işlər görülür. Prioritet seçdiyimiz Almaniya və Böyük Britaniyadan müsbət nəticələr artıq əldə etmişik. Əlbəttəki, qonşu ölkələr Rusiya bazarı artır və İran bazarı artıq özünə gəlməyə başlayıb. Bu ölkədən azalma müşahidə edilirdi. Türkiyədən gələnlərin sayı çoxdur. Bazarlar müxtəlifdir, ümumi tendensiya müsbətdir".

