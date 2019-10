Terrorçular yenə mülki şəxslərə hücum etdi - 2 ölü, 12 yaralı

YPG/PKK errorçuları Türkiyənin Mardinin rayonunun Qızıltəpə qəsəbəsinə top və raket zərbələri endirib.



Metbuat.az “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, nəticəsində 2 nəfər şəhid olub, 12 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar Qızıltəpə və Madin xəstəxanalarına yerləşdirilib. Suriyanın Münbiç şəhəri istiqamətindən Türkiyə əsgərlərinə raketlər atılması nəicəsində isə 1 hərbçi şəhid olub, 8-i yaralanıb. Anında qarşılıq verilməsi ilə 15 terrorçu məhv edilib.

Qeyd edək ki, Türkiyə ordusunun Suriya ilə sərhəddə “təhlükəsizlik zolağı” yaratmaq məqsədilə keçirdiyi “Barış pınarı” adlı antitteror əməliyyatı davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.