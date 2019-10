Bakıda daha yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.



Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nərimanov rayonu, Ceyhun Hacıbəyli küçəsində qeydə alınıb.



Belə ki, “KİA Optima” markalı avtomobil ilə “Daewoo” markalı maşın toqquşub. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, hər iki avtomobilə ziyan dəyib.

