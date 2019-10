Tərtərin Qaynaq kəndinin bir hissəsinə qazın verilişi dayandırılıb.

Metbuat.az bildirir ki, "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən verilən məlumata görə, belə ki, diametri 57 mm olan orta təzyiqli qaz xəttini pambıqyığan kombaynla vuraraq zədələyiblər.

Hadisə zamanı kəmərdə qaz sızması baş verib. Hazırda hadisənin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün işlər görülür və sızmanın ləğvi məqsədi ilə müvəqqəti olaraq ərazidə qaz təminatı dayandırılıb.

