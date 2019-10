Bakının Nərimanov rayonunda bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən əlbəyaxa dava baş verib.



Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, A.Heydərov küçəsi ev 26-nın qarşısında Mənzər və Kəmalə adlı şəxslər Bakı şəhər sakini 1965-ci il təvəllüdlü Hümbətova Sima Abbasqulu qızını döyərək xəsarət yetiriblər.



Faktla bağlı Nərimanov Rayon Polis İdarəsinin 17-ci Polis Bölməsində araşdırma aparılır.

