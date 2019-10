Binəqədidə 9 mərtəbəli binada yanğın olub.

Metbuat.az bildirir ki,Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, yaşayış binasının üçüncü mərtəbəsində ümumi sahəsi 48 m² olan 3 otaqlı mənzilin mətbəxində 2 ədəd məişət avadanlığı və mebel qismən yanıb. Mənzil yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.