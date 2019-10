Azərbaycanlı iş adamı Rusiyada yol qəzasında ölüb

Tanınmış azərbaycanlı iş adamı Əlişah Süleymanov Rusiyanın Çelyabinsk vilayətində baş vermiş yol qəzasında ölüb.

Metbuat.az Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, qəza Plast şəhərinin yaxınlığında baş verib.

"Ruslada" qənnadı şirkətinin sahibi olan Ə.Süleymanovun olduğu "Toyota Land Cruiser" markalı avtomobil xəndəyə yuvarlanıb və sonra aşıb. O, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerindəcə keçinib. Sükan arxasında olan təhlükəsizlik müəssisəsinin işçisi xəstəxanaya yerləşdirilib.

Polis iş adamının öldüyünü təsdiqləyib, qəzanın başvermə şəraiti araşdırılır.

Qeyd edək ki, Ə.Süleymanov 1960-cı ildə Azərbaycanda anadan olub, ötən əsrin 90-cı illərində Cənubi Urala köçüb və orada Ural və Sibirdə ən böyük şirniyyat istehsalçılarından və təchizatçılarından biri olan iri holdinqini təsis edib.

(report.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.