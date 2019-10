Ukraynalı təşkilatçılar "Eurovision" mahnı müsabiqəsinə milli seçim mərhələsində yeni qərar qəbul ediblər.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 2014-cü ildən sonra Rusiyada səhnəyə çıxmış ifaçılar müsabiqəyə qatıla bilməz. Bu qadağa Krıma gedən müğənnilərə də şamil edilir. Yarışmada yalnız "məsuliyyətini dərk edənlər" bəxtini sınayacaq.

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə "Eurovision" Hollandiyada keçiriləcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.