"Uşağın uşağım deyil, yoldaşın yoldaşım deyil" - Elnarə efirdə ÖZÜNDƏN ÇIXDI - FOTO

Milli.Az xəbər verir ki, bunu əməkdar artist Elnarə Abdullayeva "5/5"də adını açıqlamadığı sənət yoldaşlarının ikiüzlülüyündən danışarkən bildirib.

Əməkdar artist arxasınca danışan, toylarını "buran" həmkarlarına efirdən od püskürüb:

"Xalq, camaat da bilsin və müəyyən sənətciklər, sənətdə olmaq istəyənlər və olanlar da bilsinlər ki, mən məndə olandan danışıram, vəssəlam! Mən bu sənət aləmində o qədər ikiüzlülük görürəm. Ə qardaş, adamın bir üzü olar da".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

