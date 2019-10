Xalq artisti Türkiyəyə aparılır: Vəziyyəti yaxşı deyil

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Muğam kafedrasının müdiri, Xalq artisti Arif Babayev yenidən əməliyyat olunmaq üçün Türkiyəyə gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Oxu.Az-a xalq artistinin özü məlumat verib.

"Diz qapağımda ağrılar var. Qoyduqları dəmirdən biri gödəkdir. Gecələr ağrırlar verir. Elə də yaxşı deyiləm. Yəqin ki, yaşla bağlıdır. Bir dəfə əməliyyat olunmuşam. Amma yenidən əməliyyat olunacam. Ola bilsin ki, 3-4 gündən sonra Türkiyəyə getdim”, - deyə Arif Babayev deyib.

Qeyd edək ki, 81 yaşlı Arif Babayev Türkiyədəki xəstəxanalardan birində ayağından əməliyyat olunub.

