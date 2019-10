Bakı Metropoliteninin “28 May” stansiyasında həyəcanlı anlar yaşanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov “qafqazinfo”ya bildirib.



O, vurğulayıb ki, saat 14:11-də bir nəfər əşyası düşdüyü üçün gözlənilməz halda relslərin üzərinə tullanıb: “Bakı Metropoliteninin qaydalarına görə, bu kimi hallar yolverilməzdir. Bu səbəbdən də həmin şəxs hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilib. Vəziyyəti yaxşıdır”.

