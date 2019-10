Azərbaycanlı ər həyat yoldaşını boğaraq qətlə yetirdi

Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Talaveri (Faxralı) kənd sakini Nəsibov İlqar Bahaddin oğlu həyat yoldaşını boğaraq qətlə yetirib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, cinayəti törətmiş şəxs saxlanılıb.

Faktla bağlı qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

25 yaşlı qadının cəsədi Azərbaycana göndərilib.

Bu barədə mərhumun qonşuları bildirib. Məlumata görə, ailə son üç ayı Bakıda yaşayıb və Gürcüstana dünən səhər gəlib.

Milli.Az

