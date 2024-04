​Polis maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirir - VİDEO

Xətai rayonu 64 nömrəli tam orta məktəbdə “Narkomaniyaya yox deyək”, “Erkən nikahın fəsadları” və “İnsan alveri və qadın zorakılığı cəmiyyətin bəlasıdır” mövzularında görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları, məktəbin müəllim və şagirdləri iştirak ediblər.



Polis əməkdaşları tərəfindən narkomaniya və psixotrop maddələrin yaratdığı problemlərdən və onların səbəb olduğu fəsadlardan geniş bəhs edilib. Erkən nikah hallarına, insan alveri və qadın zorakılığına qarşı sərt mübarizənin aparılmasının, təhsil müəssisələrində, ictimai yerlərdə, kütləvi informasiya vasitələrində davamlı izahat-maarifləndirmə və ictimai qınaq tədbirlərinin keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Sonda şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

