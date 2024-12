Hacıqabul rayonu ərazisində avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə saat 19 radələrində Bakı-Qazax avtomobil yolunun rayonun Nəvahi kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Avtomobil tərəfindən vurulan 1949-cu il təvəllüdlü Tahir Hüseynov ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.