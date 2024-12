Bəyin hədiyyəsi toyu ləğv etdi

Qadın bəydən ev hədiyyə alıb, inciyib və toyu təxirə salıb. O, bu barədə Reddit forumunda danışıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı qadın 32 yaşlı Markla 3 il görüşüb və onunla evlənməyi planlaşdırıb. Qarşıdan gələn toyun şərəfinə təşkil olunan məclisdə o, hədiyyə hazırladığını elan edib və zərgərlik mağazasından qutu çıxarıb. O, orada bilərzik görəcəyini gözləyib, amma içərisində bir açar olub.

Məlum olub ki, Mark gözlənilmədən kənarda geniş təmir tələb edən ev alıb. Gəlin onun sürprizlərə meylli olduğunu bilib, lakin onun bu qədər uzağa getməsini gözləməyib. “Çox vaxt onun macəra ruhunu sevirəm, amma bu dəfə? Xüsusilə yox”, - o etiraf edib.

Qadın Markın onunla məsləhətləşmədən belə böyük bir alış-veriş etdiyinə qəzəblənib. O, ona ev almağa hazır olmadığını, üstəlik, onun yerləşdiyi yeri də bəyənmədiyini başa salmağa çalışıb.

“Mark böyük mənzərəni əldən verdiyimi və gələcəyimizə sevinməli olduğumu söylədi”, - qız postunda qeyd edib.

Söhbət mübahisə ilə bitib, bundan sonra qadın toyu ləğv etmək qərarına gəlib. Mark bir neçə dəfə əlaqə saxlamağa çalışsa da, onu bağışlaya bilmir. O hesab edir ki, Mark onun hisslərinə və münasibətlərinə verdiyi töhfəyə hörmətsizlik edib.

