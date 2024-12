"İranın heç bir proksi qüvvələri yoxdur".

Metbuat.az "Azad İran" "Telegram" kanalına istinadən xəbər verir ki, bunu İranın ali rəhbəri Əli Xamenei bir qrup məddah və şairlə görüşündə İslam Respublikasının regionda vəkil qüvvələrini itirməsi ilə bağlı təhlilə istinad edərək deyib.

O əlavə edib ki, "Hizbullah", husilər, HƏMAS və "İslami Cihad" öz əqidələri uğrunda mübarizə aparır və bu qruplar İranı təmsil etmirlər.

