Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk, cümə axşamı günü AB və İngiltərənin Brexitin "son nöqtəsinə çox yaxın olduğunu", İngiltərə parlamenti və Avropa Parlamenti tərəfindən təsdiqlənən son addımların qaldığını deyib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Donald Tusk Avropa Birliyinə üzv 27 dövlətin Britaniyanın oktyabrın 31-də tərk etdiyi Brüsseldəki blok sammitindən bir neçə saat əvvəl cümə axşamı günü bağlanmış sazişə razılıq verməsindən sonra bildirib.

