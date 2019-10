Kamran Həsənli: "Qadın zorakılığının səbəbi qadınların özləridir” - VİDEO

Yenicag.az-ın "Görünməyən tərəf” layihəsinin növbəti qonağı tanınmış şoumen və aparıcı Kamran Həsənli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, teleaparıcı "Qadınlar deyil, kişilər zorakılığa məruz qalır. Qadın zorakılığının səbəbi qadınların özləridir” deyib.

"Televiziyalarda bu gün qohumbazlıq baş alıb gedir. TV-lərdə olan qüsurların səbəbi nənələrdir… Aktyor da, teleaparıcı da, rəqqas da toya gedir, hansı şou-biznesdən danışmaq olar?”

K.Həsənli pərdəarxası həyatı, şou-biznes aləmi, ictimai-siyasi proseslər, eləcə də televiziyalarla bağlı maraqlı və qalmaqallı açıqlamalar verib. İllər əvvəl Əbülfəz Elçibəyin müşaviri olan aparıcı, eks-prezidentlə bağlı etiraflar da edib. Videomüsahibəni təqdim edirik:

