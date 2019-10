Nazir yeni pensiya artımının anonsunu verdi

Gələn il ölkədə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 16 faiz artmaqla, 293 manata çatması proqnozlaşdırılır.

Metbuat.az bildirir ki, bunu oktyabrın 15-də Prezident İlham Əliyevin yanında iqtisadi müşavirədəki çıxışında Əmək və Əhalinin Müdafiəsi naziri Sahil Babayev bildirib.

Nazir aparılan optimallaşdırma işlərinin, eyni zamanda, əsassız təyin edilən pensiyaların ləğvi nəticəsində cari ilin doqquz ayında 99 milyon manata qənaət edildiyini deyib.

O qeyd edib ki, növbəti dövrlər ərzində bu istiqamətdə işlərin davam etdirilməsi nəticəsində həmin məbləğ daha da artacaq və əmək pensiyalarının davamlı şəkildə artımına yönəldiləcək.

Minimum əmək pensiyasının 200 manata çatdırıldığını vurğulayan S.Babayev qeyd edib ki, bununla da ölkəmiz minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə MDB məkanında birinci yerdədir. Orta aylıq pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə isə ölkəmiz MDB məkanında ilk ikilikdə qərarlaşa bilər.

