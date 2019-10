Region Liqasının bütün iştirakçıları bəllidir - ADLAR

AFFA-nın təşkilatçılığı ilə üçüncü dəfə keçiriləcək Region Liqasının cari mövsüm üçün iştirakçıları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2019/2020 mövsümündə həvəskar statuslu bu çempionatda 24 komanda mübarizə aparacaq.

Həmin komandalar bunlardır:

Bakı və Şimal zonası: “İrəvan”, “Qardaşlar” (hər ikisi Bakı), “Uğur” (Sumqayıt), “Şahdağ”, “Şirvanovka”, “Qusar” (hər üçü Qusar), “Xudat” (Xaçmaz), “Şahdağ” (Quba);

Mərkəz zonası: “Şamaxı”, “Araz” (Saatlı), “Ağsu Siti”, “İmişli”, “Mil” (Beyləqan);

Cənub zonası: “Şıxlar” (Qobustan), “Neftçala”, “Ümid” (Cəlilabad), “Ərkivan” (Masallı), “Alyans” (Lənkəran), “Astara”;

Qərb və Şimal-Qərb zonası: “Qoşqar UGİM-2” (Gəncə), “Göyəzən” (Qazax), “Energetik” (Mingəçevir), “Şəki”, “Oğuz”.

Qeyd edək ki, Region Liqasının bu gün dörd zonası üzrə püşkü atılacaq. İlk iki mövsümün qalibinin Sumqayıtın “Uğur” komandası olduğu çempionata sentyabrın 26-da start veriləcək. Liqanın 2020-ci ilin mayında başa çatması gözlənilir.

(oxu.az)

