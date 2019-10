Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıb

Futzal üzrə Azərbaycan milli komandası dünya çempionatının əsas seçmə mərhələsində mübarizəyə başlayıb.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, Joze Alesionun baş məşqçisi olduğu komanda oyunları Bakıda baş tutan Avropa zonasının 3-cü qrupunda ilk matçını keçirib.



Qrupun favoriti olan milli Moldova ilə qarşılaşıb. Görüş meydan sahibləri üçün uğursuz başlayıb. Artıq 8-ci dəqiqədə qonaqlar hesabı açıblar.



Milli 4 dəqiqə sonra hesabda tarazlıq yaradıb. Bolinya Moldova millisinin qapısına yol tapıb. İlk yarıda önə keçməyi bacarmayan futzalçılarımız yalnız görüşün sonlarında istəklərinə çatıblar. 33-cü dəqiqədə Vassura qol sevinci yaşayıb. İki dəqiqə sonra Bolinya dublunu rəsmiləşdirib. Bununla da Azərbaycan yığması çətin və əzmkar qələbə qazanıb – 3:1.



Günün digər matçında Slovakiya Monteneqronu 5:0 hesabı ilə darmadağın edib.



Qeyd edək ki, sabah baş tutacaq II turda Moldova – Slovakiya və Azərbaycan – Monteneqro oyunları keçiriləcək.



I tur

23 oktyabr

Slovakiya – Monteneqro – 5:0

Azərbaycan – Moldova – 3:1

Bolinya, 12, 35, Vassura, 33 – Laşku, 8

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.