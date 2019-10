"Qadın paltarı geyinmiş kişilər yazırlar ki, evdə 50 manata görüşürəm" - VİDEO

"Cinsi azlıqlar və qadın paltarı geyinmiş kişilər yazırlar ki, evdə 50 manata görüşürəm, bu da mənim telefon nömrəm".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Tolik aparıcısı olduğu "Hər şey daxil" verilişinin canlı yayımında səsləndirib.



O, transseksualların sosial şəbəkədə özlərini pul qarşılığında təklif etməsini pisləyib:



"Bu gün "İnstagram"da açıq-aşkar cinsi azlıqların alveri gedir. Özlərini sosial şəbəkədə pul qarşılığında təklif edirlər. Bu açıq-aşkar alver deməkdir. Şəxsən mən buradan "İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi"ndən xahiş edirəm ki, bununla bağlı ölçü götürsünlər".



(BAKU.WS)





