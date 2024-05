Azərbaycanın bölgələrinin birində yağan dolu səbəbiylə toy yarımçıq qalıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Toyda Əməkdar artist Yusif Mustafayevin də iştirak etdiyi görüntülərdə öz əksini tapıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

