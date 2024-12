​"Barselona"dan daha bir antirekord

İspaniyanın "Barselona" klubu antirekordunu təkrarlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, "Report"un məlumatına görə, bu, Kataloniya təmsilçisinin La Liqanın XVIII turunda doğma meydanda "Atletiko"ya uduzması (1:2) ilə reallaşıb.

Komanda yerli çempionatda evdə keçirdiyi ardıcıl üç matçda məğlub olub. 1965 və 1987-ci illərdə də eyni nəticə qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, "Barselona" daha əvvəl doğma meydanda "Las Palmas"a (1:2) və "Leqanes"ə (0:1) yenilib. Hans-Diter Flikin baş məşqçisi olduğu kollektiv hazırda La Liqada 19 oyundan sonra 38 xalla ikinci pillə qərarlaşıb.

