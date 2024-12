​Bele getsə Britaniya ordusuz qalacaq

Britaniya hərbçiləri rekord maaş artımına baxmayaraq, ordunu kütləvi şəkildə tərk etməyə başlayıblar.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki,, yayda ölkə rəhbərliyi silahlı qüvvələrdəki böhranla mübarizə çərçivəsində hərbçilərin maaşlarını artırmaq qərarına gəlib, lakin bu, gözlənilən nəticəni verməyib.

“Əsgərlər silahlı qüvvələri narahatedici sürətlə tərk edirlər. Tarixdə ilk dəfə olaraq Böyük Britaniyada min nəfərə cəmi iki hərbçi düşür”, – materialda qeyd olunub.

Nəşrin məlumatına görə, son bir il ərzində on beş mindən çox əsgər ordunu tərk edib, bunlardan təxminən səkkiz min nəfəri öz istəyi ilə işdən çıxanlar kimi qeydə alınıb.

