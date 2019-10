Sosial şəbəkələrdə azərbaycanlı ekstrasens Nadim Alixanovun videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videogörüntü 2016-ci ildə fəaliyyətini dayandıran ANS televiziyasında lentə alınıb. Videoda ekstrasensin digər qonaqlar psixoloq psixoterapevt - Elmir Əkbər və ilahiyyaçı Elşad Miri tərəfindən ifşa olunduğu görünür.

Daha ətraflı videogörüntüdə izləyə bilərsiniz.

Qeyd edək ki, ekstrasens Nadim Alixanov Rusiyada silahlı hücuma məruz qalıb. O, dərhal xəstaxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti ağırdır



