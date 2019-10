Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) dolların oktyabrın 28-nə olan məzənnəsini açıqlayıb.

Metbuat.az-ın AMB-yə istinadən verdiyi məlumata görə, 28.10.2019-cu il tarixindən etibarən Mərkəzi Bank tərəfindən ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi 1,7000 səviyyəsində müəyyən olunub.

