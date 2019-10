Bakıda məhkum ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbə verir ki, hadisə Penitensiar Xidmətin müalicə müəssisəsində qeydə alınıb. Orada saxlanılan, 1958-ci il təvəllüdlü Vəliyev Ramiz Əli oğlu xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

