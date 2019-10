Avropa Liqasında həftənin oyunçusu açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, UEFA azarkeşlər arasında keçirdiyi səsvermə ilə qrup mərhələsinin III turunun ən yaxşısını müəyyənləşdirib.

“Arsenal”ın “Vitoriya” üzərində 3:2 hesablı əzmkar qələbəsində pay sahibi olan Nikolas Pepe turun futbolçusu seçilib. O, bu ada digər namizədlər Ussama İdrissi (Alkmaar), Rayan Kristi (Seltik) və Franko Vaskesi (Sevilya) arxada qoyub.

