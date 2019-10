Bakı Nəqliyyat Agentliyi (BNA) tərəfindən taksi minik avtomobilləri üçün duracaqların təşkili işləri sürətləndirilib.



Metbuat.az BNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu həftə ərzində 12 küçə və prospektdə duracaqlar təşkil edilib.



Qeyd edək ki, bu işlər Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən davamlı olaraq həyata keçiriləcək.

