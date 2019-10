Belçikalı siyasətçi Sofi Vilmes krallığın Baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq açıqlama bazar günü kral sarayının Twitter-dəki səhifəsində yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, Sofi Vilmes Belçika hökumətinin başçısı rolunda olan ilk qadın olub. Daha əvvəl 44 yaşlı Sofi Vilmes Belçikanın maliyyə naziri vəzifəsini icra edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.