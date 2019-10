İranın Kirmanşah əyalətində 4,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu gün günün ikinci yarısında baş verən zəlzələ Kirmanşah əyalətinin Sahnə bölgəsində qeydə alınıb.

Hələlik tələfat və dağıntıların olub-olmadığı barədə məlumat verilməyib. / APA

