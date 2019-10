Türkiyə Dardanel boğazını beynəlxalq gəmiçilik üçün bağlayıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, boğazda gəmilərin hərəkəti qatı duman səbəbi ilə dayandırılıb.

Hərəkətin məhdudlaşdırılması bu gün yerli vaxtla səhər saat 9-dan həyata keçirilib. Boğazın nə vaxt açılacağı ilə bağlı məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə Dardanel boğazı beynəlxalq gəmiçilik üçün iyulun 11-də eyni səbəbdən bağlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.