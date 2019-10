Nazirlər Kabinetində yeni təyinat olub.

Bu barədə Metbuat.az Nazirlər Kabinetinin saytına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, Humanitar və sosial məsələlər şöbəsinin müdiri Mehman Tağıyev təyin olunub.

O, bu vəzifədə Musa Ələkbərovu əvəz edib.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetində Aparat rəhbəri, Baş Nazirin köməkçisi, hüquq, kommunikasiya, tikinti və kommunal təsərrüfat məsələləri şöbələrinin müdiri vəzifələri vakant olaraq qalır.

