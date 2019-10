Türkiyə Böyük Millət Məclisi ABŞ-ın Nümayəndələr palatasının qondarma “erməni soyqırımı”na dair qərarı ilə bağlı qətnamə qəbul edib.

Metbuat.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, qətnamədə Türkiyə əleyhinə qəbul edilən qərar qınanılıb və rədd edilib.

Qeyd edilib ki, sözügedən qətnamə tarixi gerçəkliyi təhrif etmək cəhdidir.

