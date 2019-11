Gürcüstanın Batumi şəhərində davam edən şahmat üzrə komandalararası 22-ci Avropa çempionatının 8-ci turunda Azərbaycan komandası Ermənistan komandası ilə qarşılaşır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, komandaların liderləri arasında görüşdə Şəhriyar Məmmədyarovla Levon Aronyan qarşılaşıb.

Bu görüş heç-heçə başa çatıb.

Digər cütlüklərdə Arkadi Naydiç Qabriel Sarkisyanla, Qədir Hüseynov Hrant Melkumyanla və Eltac Səfərli Arman Paşikyanla qarşılaşır.

