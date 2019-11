Gələn il Azərbaycan əhalisinin xərcləri artacaq - PROQNOZ

2020-ci ildə Azərbaycan əhalisinin xərcləyəcəyi vəsait artacaq.

Metbuat.az bildirir ki, bu, Hesablama Palatasının “2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsinə rəyində əksini tapıb.

Sənəddə qeyd edilib ki əhalinin xərcləyəcəyi vəsaitin cari ilinin sonuna 51 240,6 mln. manat, 2020-ci ildə isə 55 876,3 mln. manata bərabər olacağı proqnozlaşdırılır.

Həmçinin qeyd edilib ki, proqnozlara əsasən, orta aylıq əmək haqqı 2019-2020-ci illərdə müvafiq olaraq 620,4 manat və 716,7 manat təşkil edəcək ki, bu da real ifadədə ötən ilə nisbətən 10,4% və 10,5% çoxdur. Növbəti üç ildə orta aylıq əmək haqqının hər il orta hesabla 1,7% artacağı və artım tempinin azalan dinamikaya malik olacağı gözlənilir.

2019-2020-ci illərdə artımın, əsasən qeyri-neft sektorunda olan (illərə müvafiq olaraq, 10,6% və 10,7% artım) artımdan formalaşacağı proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da məlum sosial islahatlar ilə əlaqəlidir.

Bu il orta aylıq əmək haqqı üzrə real artım tempinin əhəmiyyətli şəkildə sürətlənəcəyi halda, əhali gəlirlərinin real artım tempinin nisbətən zəifləyəcəyi proqnozlaşdırılır.

