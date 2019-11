2 saylı Sumqayıt Şəhər Xəstəxanası yenidən tikiləcək.

Metbuat.az-ın məlumata görə, artıq xəstəxananın tikintisi üzrə tender elan edilib.

Tender təklifləri dekabrın 16-dək tender komissiyasına təqdim edilməlidir.

İddiaçıların təklif zərfləri dekabrın 17-də açılacaq.

Qeyd edək ki, 2 saylı Sumqayıt Şəhər Xəstəxanası çox profilli xüsusi ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım müəssisəsidir. Xəstəxana 1992-ci ildə istifadəyə verilib.



