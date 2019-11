Tanınmış ingilis aparıcı 48 yaşında ağır xəstəlikdən vəfat edib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, BBC, Kanal 4 və NBC kimi məşhur kanallarda jurnalist kimi fəaliyyət göstərən aparıcı Tezin Əhməd (Tazeen Ahmad) 48 yaşında dünyasını dəyişib.

Aparıcının qardaşı onun ölüm xəbərini təsdiqləyib və bildirib ki, bacısı xərçəng xəstəliyindən vəfat edib.

Qeyd edək ki, onun iki övladı var idi.

Emin

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.