Bu içki qaraciyər xərçənginin inkişaf riskini 2 dəfə aşağı sala bilər

Kofe qaraciyər xərçənginin inkişaf riskini iki dəfə aşağı sala bilər. Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu qənaətə Kvins Universitetininin alimləri gəlib.

Alimlər 7 il ərzində 472 min insanın iştirakı ilə təhqiqat aparıb. Onların 75%-dən çoxu müntəzəm olaraq üyüdülmüş və ya qarışdırma kofedən istifadə edib.

Təhqiqatlara əsasən, kofe sevənlərdə bu növ onkologiyanın inkişaf riski 50% aşağı olub. Təhqiqatçıların sözlərinə görə, kofenin orqanizmə müsbət təsiri onun tərkibində olan antioksidant və kofeinlə bağlıdır.

Milli.Az

