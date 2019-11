Aİ İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni görüş keçirməyə hazırdır

Bakı. Trend:

Avropa İttifaqı (Aİ) İranın Fordoda uranın zənginləşdirilməsini bərpa etməsindən sonra Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı (BHFP) üzrə yeni görüş təşkil etməyə hazırdır.

Trend-in məlumatına görə, bunu Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Federika Mogerini Aİ Şurasının XİN rəhbərləri səviyyəsində keçirilən iclasından sonra mətbuat konfransında deyib.

F.Mogerini bildirib: "Biz BHFP üzrə birgə komissiyanın görüşünün keçirilməsinin vacibliyini dəyərləndiririk. Görüş yaxın günlərdə baş tuta bilər".

