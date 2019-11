Abşeron sakini Göyçayda qarət edilib

Göyçay Rayon Polsi Şöbəsinə müraciət edən Abşeron rayon sakini İ.Niftiyev noyabrın 9-da axşam saatlarında şəhər ərazisində 2 nəfərin onu bıçaqla hədələyib 120 manatını, mobil telefonunu və qol saatını almalarını bildirib.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, müraciətlə əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla hadisənin açıq talama yolu ilə törədilməsi müəyyən edilib.



Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 180.2.1-ci (soyğunçuluq) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.



Keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində soyğunçuluğu törətməkdə şübhəli bilinən Göyçay şəhər sakinləri Ə.Əsgərov və X.Əhmədov saxlanılıb.

