Türkiyəli müğənni Sıla sevgilisi Hazar Amani ilə görüntülənib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük havalimanında obyektivlərə tuş gəlib.

Səmimi görüntüləyən cütlüyün öpüşməsi diqqətdən yayınmayıb. Onların fotosu qısa zamanda sosial şəbəkədə yayılıb.

Milli.Az

