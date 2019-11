Yeni Mercedes-Maybach qiymətinə 30-illik S-Class satılır - FOTO

Xatırlayırsınız isə, bir müddət bundan öncə Madeyra adasında yaşayan şəxs klassik Mercedes-Benz 280 SE sedanını satışa çıxarmışdı. Bu günlərdə yenə həmin adadan Mobile.de satış portalına maraqlı bir təklif daxil olub. Bu dəfə madeyralı şəxs 150 min avro qarşılığında sahib olduğu W126 kuzovunda olan tamamilə yeni Mercedes-Benz S-Class sedanından ayrılmağa hazır olduğunu bildirib.

Təklif edilən sedan bu günə qədər qeydiyyatdan keçməyib və quru qarajda saxlanılıb. Əslində avtomobil üçün tələb edilən məbləğ kifayət qədər yüksəkdir. Məsələn, bu gün Almaniyada 143 min avroya yeni Mercedes-Maybach S 560 sedanını əldə etmək olar.

Milli.Az autograph.az-a istinadən bildirir ki, avtomobilin sahibi onun tam saz olduğunu, eyni zamanda, avtomobilin üzərində 1986-cı ilin birkalarının və orijinal sənədlərinin də verildiyini bildirib. Mercedes-Benz 560 SEL modeli zəngin təchizata malikdir. Sedan ABS, sürücünün təhlükəsizlik yastığı, sükan gücləndiricisi, kondisioner, fənər yuyucuları, lyuk, elektrik şüşəqaldıranlar, dəri salon və yüngül lehimli disklər ilə təchiz edilib.

Modelin kapotunun altında 299 at qüvvəsi hasil edən 5,5-litrlik V8 mühərriki yerləşir. Güc aqreqatı 4-pilləli avtomatik ötürmələr qutusu ilə tandemdə çalışır. 30- illik sedan 100 km/saat həddinə 6,9 saniyəyə sürətlənir. Avtomobilin sahibi ilkin qiymətini necə hesabladığını da bildirib. O, avtomobil üçün 1986-cı ildə tələb olunan 300 min alman markasını vahid avropa valyutasına konvertasiya etdiyini söyləyib.

Milli.Az

