Vergilər Nazirliyi “Naxçıvan Dövlət Universiteti Xəstəxanası” publik hüquqi şəxsini dövlət qeydiyyatına alıb.

“Report” nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni kommersiya qurumunun hüquqi ünvanı Naxçıvan şəhəri, Əziz Əliyev küçəsi, qanuni təmsilçisi isə Elmar İlqar oğlu Rzayevdir.

O, həm də adı çəkilən ali təhsil müəssisəsinin Tibbi klinik fənlər kafedrasının müəllimidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.