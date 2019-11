Yaponiya Aya yük gəmilərinin göndərilməsi üçün iki variant hazırlayıb

Yaponiyanın ağır maşınqayırma sahəsində aparıcı "Mitsubishi Heavy Industries" korporasiyası hökumətə 2025-ci ildən sonra Ay orbitində fəaliyyətə başlayacaq beynəlxalq stansiyaya yük gəmilərinin göndərilməsi üçün iki variant təklif edib. Hər iki təklif Yaponiyanın yeni "Н-3" ağır raketdaşıyıcısının modifikasiyalarının birindən istifadəyə əsaslanır. Bu barədə "Kyodo" informasiya agentliyi məlumat verib.

"ICTnews" Elektron Xəbər Xidməti "TASS" resursuna istinadən yazır ki, istismarına 2020-ci ildə başlanacaq "Н-3" raketdaşıyıcısından ilk növbədə Yer orbitində Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya pilotsuz yük gəmilərinin buraxılışı üçün istifadə nəzərdə tutulur. Lakin raketdaşıyıcısının gücü Aya belə aparatların göndərilməsi üçün yetərli olmayacaq. Bu səbəbdən korporasiya kosmik yüklərin Yer peykinə sonradan yığılaraq birləşdiriləcək iki hissə şəklində çatdırılması üçün variantı nəzərdən keçirir. Bu, belə mürəkkəb əməliyyatlar üçün yeni distansiyalı idarəetmə texnologiyalarının hazırlanmasını tələb edəcək.

Həmçinin "Н-3" raketdaşıyıcısının gücünün təxminən iki dəfə artırılması variantı mövcuddur. Bu, onu yığılmış şəkildə təkcə yük gəmisinin Aya göndərilməsi üçün deyil, həm də ora digər ağır yüklərin, məsələn, Yer peykinin səthi üzərində hərəkət üçün xizəkli-tırtıllı avtomobillərin, orada yaşayış bazasının tikilməsi üçün blokların çatdırılması üçün istifadə etməyə imkan verəcək. Korporasiya tərəfindən belə raketin təxminən 2030-cu ildə istismara hazır olması təklif edilir.

Yaponiya Aerokosmik Tədqiqatlar Agentliyi (Japan Aerospace eXploration Agency – JAXA) kosmik gəminin Aya hissələr şəklində göndərilməsi variantına üstünlük verərək bunun daha ucuz başa gələcəyini düşünür.

Ötən ay Yaponiya hökuməti ABŞ-ın Ay orbitinə daimi tədqiqat stansiyasının göndərilməsini nəzərdə tutan Ayın mənimsənilməsi üzrə proqrama qoşulmaq niyyətində olmasını rəsmən bəyan edib.

Qeyd edək ki, "JAXA" Yaponiyanın kosmik və aviasiya proqramına məsul dövlət agentliyidir. Agentlik 1 oktyabr 2003-cü ildə üç müstəqil təşkilatın birləşməsindən sonra təsis edilib. Hazırda "JAXA" Yerin süni peyklərini, avtomatik planetlərarası stansiyalar buraxmaq imkanına malikdir, həmçinin Beynəlxalq Kosmik Stansiya proqramında iştirak edir, pilotlu kosmonavtikanın yaradılmasını və Ayın kəşfini planlaşdırır.

Nizam Nuriyev





