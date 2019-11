Məşhur kanadalı müğənni Castin Biber və xanımı, model Hayli Bolduin Beverli-Hillsdə gəzintiyə çıxıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Biber xanımını velosipeddə gəzdirib.



Bu anlar isə paparatsilərin obyektivindən yayınmayıb.

