ABŞ yeni sanksiyalar tətbiq edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ABŞ Maliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, 4 vətəndaş və 5 şirkətə sanksiyalar gətirilib. Bunların arasında Türkiyə vətəndaşları da var.

Türkiyə, Küveyt və Əfqanıstandan 4 şəxs və 5 şirkətə İŞİD ilə bağlantıları olması səbəbi ilə sanksiya tətbiq edildiyi qeyd edilib.

