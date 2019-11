Ağcabədinin yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, Rafil İsrafil oğlu Hüseynov Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə R.Hüseynov Ağcabədinin icra başçısı təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rafil Hüseynov 1953-cü il aprelin 14-də Bərdə rayonunun Gülgəzli kəndində anadan olub. 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini, 1989-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadiyyatı fakültəsini bitirib.



O, 1969-1977-ci illərdə Bərdə rayonu “Kommunizm yolu” qəzetinin redaksiyasında korrektor, ədəbi işçi, müxbir, şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb. 1977-1978-ci illərdə Azərbaycan LKGİ Bərdə rayon komitəsnin ikinci katibi, 1980-1981-ci illərdə Azərbaycan LKGİ MK –nin təlimatçı metodisti, 1981-1988-ci illərdə Azərbaycan LKGİ Bərdə rayon komitəsinin birinci katibi, 1988-1990-cı illərdə Azərbaycan KP Bərdə rayon komitəsinin şöbə müdiri olub.



Bundan əlavə, R.Hüseynov 1990-1991-ci illərdə Bərdə rayon XDS İcrayyə Komitəsi- sədrin müavini, 1991-ci ildə Bərdə rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı aparatında RİH Başçısının birinci müavini vəzifəsinin icraçısı, 1991-1992-ci illərdə Bərdə rayonu Dövlət Vergi İnspeksiyasının rəisi, 1992-1992-ci illərdə Bərdə rayonu İcra Hakimiyyəti Başçısı aparatında RİH Başçısının birinci müavini, 1992-1996-cı illərdə Bərdə rayonu İcra hakimiyyəti başçısının müavini, rayon kənd təsərrüfatı və ərzaq idarəsinin rəisi,1996-1998-ci illərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baş aqrar islahatlar idarəsində şöbə rəisi, 1998-2003-cü illərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İslahatlar və Sahibkarlığın inkişafı Baş İdarəsində rəis müavini, idarə rəisi. 2003-2006-cı illərdə Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin Aqrar İslahatlar və sahibkarlığın inkişafı şöbəsində müdir müavini, sektor müdiri, 2006-2007-ci illərdə “Qara Torpaq” konsalting MMM-in icraçı direktoru işləyib.



O, həmçinin 2007- ci ildə Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının İcraçı katibliyinin Bələdiyyələrlə İş üzrə departamentinin direktoru, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının Regional idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi, 2007-2009-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının Regional idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin Regionların sosial-iqtisadi inkişafının analitik sektorunun müdiri, 2009-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Adminstrasiyasının Regional idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin Regionların sosial-iqtisadi inkişafının analitik sektorunun müdiri, 2010-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Adminstrasiyasının Regional idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi vəzifələrində çalışıb.



Dövlət qulluğunun baş müşaviridir. “Əməkdə fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunub.



Prezident İlham Əliyevin 14 aprel 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə Masallı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin olunub. Bugünkü təyinatadək Masalının icra başçısı olub.



Ailəlidir, 3 övladı var.

