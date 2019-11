Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafında xidmətləri olan şəxslərin təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Sumqayıt şəhərinin 70 illiyi münasibətilə və şəhərin sosial-iqtisadi inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Məmmədov Bəxtiyar Əjdər oğlu

Mustafayev Ağa Məmməd oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Həsənov Şakir Rəfi oğlu

Hüseynli Tofiq Gülmalı oğlu

Quliyev Kazım Qafar oğlu

Mahmudov Nərman Fərman oğlu

Nəbiyev Mahayət Ənvər oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abdurahmanov Qulu Aydın oğlu

Axundov Teymur Nüsrət oğlu

Allahverdiyeva Roza Cəmil qızı

Almuradov Yaşar Saleh oğlu

Babayeva Qəribə Yusif qızı

Behbudbəyli Sevil Xanlar qızı

Bəhrami Rais Yusif oğlu

Cəfərquliyev Rzaqulu Cəfərqulu oğlu

Cəfərova Nazxanım Mərdan qızı

Dadaşev Nizami Məhərrəməli oğlu

Əliyev Namiq Həsən oğlu

Əsədov Sultan Misir oğlu

Fərəcov Rövşən Möhlət oğlu

Hacıyev İbrahim Musa oğlu

Həsənov Telman Məhəmmədəli oğlu

Hüseynov Süleyman Məsi oğlu

Xudiyev Veys Həmid oğlu

Qafarov Arif Zəbi oğlu

Quliyev Hümbət Həsən oğlu

Quliyev Subxan Qafar oğlu

Quliyeva Cahan Şirxan qızı

Quliyeva İlduzə Qəzənfər qızı

Mailova Bibixanım Eyvaz qızı

Mehdiyev Cəmil İsrafil oğlu

Məlikov Aydın Balakişi oğlu

Məmmədov Cavanşir Firudin oğlu

Məmmədov Əbilfət Bahadur oğlu

Misrixanov Misrixan İsmayıloviç

Muradov Surdar Sultanəli oğlu

Muradova Gülnarə Xodkar qızı

Niftiyeva Gülnarə Şirinəli qızı

Pirmətov Ruslan Yarmət oğlu

Rüstəmov Atəş İsmayıl oğlu

Rzayev Həsən Məhərrəm oğlu

Salmanov Nəriman Ağalı oğlu

Səfərli Mətləb Səfərağa oğlu

Səlimov Şirxan Dadaş oğlu

Səlimov Yalçın Üzeyir oğlu

Süleymanov Rövşən Dadaş oğlu

Süleymanov Süleyman Əzizağa oğlu

Süleymanov Yelmar Əjdər oğlu

Şükürova Səyyarə İkram qızı

Vəliyev Əjdər Ədil oğlu

Vəliyev Məzahir Vəli oğlu

Zeynalov Vaqif Ələsgər oğlu

Zülfüqarova Dostuxanım Vahab qızı.

